В финале ЮФЛ «Бирмингем» сыграет с «Сан-Антонио». «Брамас» — единственная команда, которая нанесла поражение «Стэллионс» в регулярке

Теги ЮФЛ Бирмингем Стеллионс Сан-Антонио Брамас Американский футбол

По итогам финала конференции XFL стал известен второй участник финала ЮФЛ — «Сан-Антонио Брамас» на выезде победили «Сент-Луис Баттлхоукс» (25:15).

«Брамас» превзошли «Баттлхоукс» по суммарным набранным ярдам — 410 к 239.

«Брамас» в финал вывел 76-летний специалист Уэйд Филлипс, возглавивший команду вместо Хайнса Уорда в это межсезонье. Филлипс работал в НФЛ с командами «Баффало Биллс», «Денвер Бронкос» и «Даллас Каубойс».

В финале «Сан-Антонио» сыграет против чемпионов конференции ЮСФЛ «Бирмингем Стэллионс». Именно «Брамас» нанесли «Стэллионс» единственное поражение в нынешнем сезоне.

Финальный матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:00 по московскому времени.

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