«Бирмингем» вышел в финал ЮФЛ. Команда отыгралась после отставания в 15 очков к перерыву

«Бирмингем Стэллионс» обыграли «Мичиган Пэнтерс» в финале конференции ЮСФЛ со счетом 31:18.

К перерыву «Пэнтерс» вели со счетом 18:3, но не набрали ни одного очка во второй половине. «Стэллионс» набрали 28 безответных очков.

По ходу матча стартового квотербека «Бирмингема» Эдриена Мартинеса сменил Мэтт Коррэл. Он реализовал 9 из 11 передач на 120 ярдов с 2 тачдаунами и перехватом.

Коррэл был выбран в 3-м раунде драфта НФЛ–2022 командой «Каролина Пэнтерс». В дебютном сезоне он не сыграл из-за травмы, а впоследствии был отчислен.

«Стэллионс» — двукратные чемпионы весенней лиги ЮСФЛ, которая объединилась с XFL и образовала ЮФЛ. Их результат в нынешнем сезоне: 10 побед, 1 поражение.

Сегодня ночью пройдет финал XFL: «Сент-Луис Баттлхоукс» — «Сан-Антонио Брамас».