«Бирмингем» вышел в финал ЮФЛ. Команда отыгралась после отставания в 15 очков к перерыву

Теги Мэтт Коррал ЮФЛ Бирмингем Стеллионс Мичиган Пэнтерс Американский футбол

«Бирмингем Стэллионс» обыграли «Мичиган Пэнтерс» в финале конференции ЮСФЛ со счетом 31:18.

К перерыву «Пэнтерс» вели со счетом 18:3, но не набрали ни одного очка во второй половине. «Стэллионс» набрали 28 безответных очков.

По ходу матча стартового квотербека «Бирмингема» Эдриена Мартинеса сменил Мэтт Коррэл. Он реализовал 9 из 11 передач на 120 ярдов с 2 тачдаунами и перехватом.

Коррэл был выбран в 3-м раунде драфта НФЛ–2022 командой «Каролина Пэнтерс». В дебютном сезоне он не сыграл из-за травмы, а впоследствии был отчислен.

«Стэллионс» — двукратные чемпионы весенней лиги ЮСФЛ, которая объединилась с XFL и образовала ЮФЛ. Их результат в нынешнем сезоне: 10 побед, 1 поражение.

Сегодня ночью пройдет финал XFL: «Сент-Луис Баттлхоукс» — «Сан-Антонио Брамас».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий