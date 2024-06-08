ЮФЛ определила символическую сборную сезона. Лучшим защитником признан экс-игрок «Канзас-Сити»

Стали известны лучшие игроки защиты и нападения по итогам регулярного сезона весенней лиги ЮФЛ.

Лучшим защитником признан ди-энд «Мичиган Пэнтерс» Бриленд Спикс. За 10 матчей он совершил 9.5 сэка, а также стал лучшим в чемпионате по захватам с потерей ярдов (13).

Спикс был выбран «Канзас-Сити Чифс» во втором раунде драфта НФЛ в 2018 году. Защитник находился в чемпионском составе в сезоне–2019, однако в Супербоуле участия не принимал из-за травмы и дисквалификиации за употребление запрещенных веществ.

После отчисления из «Чифс» Спикс пробовал попасть в 5 разных клубов НФЛ, но игровое время получил только в клубе «Мичиган Пэнтерс» из ЮФЛ.

Лучшим игроком нападения признан ресивер «Сент-Луис Баттлхоукс» Хаким Батлер. Он совершил 45 приемов на 652 ярда с 5 тачдаунами.

Батлер был выбран «Аризона Кардиналс» в 4-м раунде драфта–2019, но пропустил весь дебютный сезон из-за травмы руки, после чего был отчислен.

Также была определена символическая сборная сезона ЮФЛ:

Квотербек: Эдриен Мартинес («Бирмингем»)

Раннинбек: Джейкоб Сейлорс («Сент-Луис»)

Ресиверы: Хаким Батлер («Сент-Луис»), Дейвуд Дэвис («Мемфис»), Маркус Симмс («Мичиган»)

Тайт-энд: Джейс Стернбергер («Бирмингем»)

Линия нападения: Джерид Джонс-Смит («Сент-Луис»), Бобби Эванс («Арлингтон»), Зак Джонсон («Бирмингем»), Кол Левао («Сан-Антонио»), Майк Панасюк («Сент-Луис»)

Линия защиты: Карлос Дэвис («Бирмингем»), Дэниел Уайз («Мичиган»)

Эджи/внешние лайнбекеры: Крис Одом («Хьюстон»), Бриленд Спикс («Мичиган»)

Внутренние лайнбекеры: Таванте Бекетт («Сан-Антонио»), Уилли Харви («Сент-Луис»)

Корнербеки: Диандре Бейкер ️(«Ди Си»), Нейт Брукс («Мичиган»), Эйджин Харрис («Арлингтон»)

Сейфти: Кай Накуа («Мичиган»), Эй Джей Томас («Бирмингем»)

Кикер: Джейк Бейтс («Мичиган»)

Пантер: Маркетт Кинг («Арлингтон»)

Лонг-снэпер: Джордан Обер («Мичиган»)

Возвращающий: Крис Роуленд ️(«Ди Си»)

На этих выходных пройдут финалы конференций ЮФЛ.