Матчи регулярного сезона ЮФЛ собирали в среднем 816 тысяч телезрителей. Это больше, чем у предшественников весенней лиги

Издание Sports Business Journal опубликовало данные о числе телезрителей матчей весенней лиги ЮФЛ.

В регулярном сезоне было сыграно 40 матчей, которые транслировали телеканалы ABC, Fox, ESPN, ESPN2 и FS1. В среднем матчи собирали у экранов 816 тысяч зрителей.

Это больше, чем у предшественников лиги — ЮСФЛ (601 тысяча) и XFL (622 тысячи). Перед этим сезоном две лиги объединились в одну.

Шесть матчей регулярного сезона ЮФЛ преодолели отметку в миллион телезрителей.

В эти выходные в ЮФЛ пройдут полуфиналы: «Сент-Луис Баттлхоукс» — «Сан-Антонио Брамас» и «Бирмингем Стэллионс» — «Мичиган Пэнтерс».

Финал пройдет 17 июня в Сент-Луисе.