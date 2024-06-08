НФЛ опубликовала расписание предсезонных матчей. В Игре Зала славы примут участие «Хьюстон» и «Чикаго»

Стало известно расписание матчей предсезонки НФЛ, которая пройдет в августе.

В Игре Зала славы, приуроченной к включению новых членов в Зал славы профессионального футбола, сыграют «Хьюстон Тексанс» и «Чикаго Беарс». Матч пройдет в ночь на 2 августа в Кантоне, штат Огайо.

Предсезонка продлится в течение трех игровых недель.

Игра Зала славы

02.08. Пт. 03:00. «Чикаго» — «Хьюстон»

Первая неделя

09.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Каролина»

09.08. Пт. 02:00. «НЙ Джайентс» — «Детройт»

10.08. Сб. 02:00. «Майами» — «Атланта»

10.08. Сб. 02:00. «Питтсбург» — «Хьюстон»

10.08. Сб. 02:30. «Балтимор» — «Филадельфия»

10.08. Сб. 19:00. «НЙ Джетс» — «Вашингтон»

10.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Чикаго»

10.08. Сб. 23:00. «Миннесота» — «Лас-Вегас»

10.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «Сиэтл»

10.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Грин-Бэй»

11.08. Вс. 02:00. «Цинциннати» — «Тампа-Бэй»

11.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сан-Франциско»

11.08. Вс. 02:00. «Джексонвилл» — «Канзас-Сити»

11.08. Вс. 03:00. «Аризона» — «Нью-Орлеан»

11.08. Вс. 20:00. «Индианаполис» — «Денвер»

11.08. Вс. 20:25. «ЛА Рэмс» — «Даллас»

Вторая неделя

16.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Филадельфия»

17.08. Сб. 19:00. «Балтимор» — «Атланта»

17.08. Сб. 19:00. «Хьюстон» — «НЙ Джайентс»

17.08. Сб. 20:00. «Чикаго» — «Цинциннати»

17.08. Сб. 23:00. «Канзас-Сити» — «Детройт»

17.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «ЛА Рэмс»

17.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Миннесота»

18.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сиэтл»

18.08. Вс. 02:00. «Индианаполис» — «Аризона»

18.08. Вс. 02:00. «Майами» — «Вашингтон»

18.08. Вс. 02:00. «Питтсбург» — «Баффало»

18.08. Вс. 02:00. «Каролина» — «НЙ Джетс»

18.08. Вс. 02:30. «Джексонвилл» — «Тампа-Бэй»

18.08. Вс. 05:00. «Лас-Вегас» — «Даллас»

19.08. Пн. 03:00. «Денвер» — «Грин-Бэй»

19.08. Пн. 03:00. «Сан-Франциско» — «Нью-Орлеан»

Третья неделя

23.08. Пт. 02:20. «Канзас-Сити» — «Чикаго»

23.08. Пт. 03:00. «Цинциннати» — «Индианаполис»

24.08. Сб. 02:00. «Атланта» — «Джексонвилл»

24.08. Сб. 02:30. «Тампа-Бэй» — «Майами»

24.08. Сб. 05:00. «Лас-Вегас» — «Сан-Франциско»

24.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Каролина»

24.08. Сб. 20:00. «Даллас» — «ЛА Чарджерс»

24.08. Сб. 20:00. «Детройт» — «Питтсбург»

24.08. Сб. 20:00. «Грин-Бэй» — «Балтимор»

24.08. Сб. 20:00. «Филадельфия» — «Миннесота»

24.08. Сб. 20:00. «Хьюстон» — «ЛА Рэмс»

25.08. Вс. 02:00. «Сиэтл» — «Кливленд»

25.08. Вс. 02:30. «НЙ Джетс» — «НЙ Джайентс»

25.08. Вс. 21:00. «Нью-Орлеан» — «Теннесси»

25.08. Вс. 23:30. «Денвер» — «Аризона»

26.08. Пн. 03:00. «Вашингтон» — «Нью-Ингленд»

Начало матчей указано по московскому времени.

Регулярный сезон НФЛ начнется матчем «Канзас-Сити» — «Балтимор» в ночь на 6 сентября.