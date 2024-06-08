НФЛ опубликовала расписание предсезонных матчей. В Игре Зала славы примут участие «Хьюстон» и «Чикаго»
Стало известно расписание матчей предсезонки НФЛ, которая пройдет в августе.
В Игре Зала славы, приуроченной к включению новых членов в Зал славы профессионального футбола, сыграют «Хьюстон Тексанс» и «Чикаго Беарс». Матч пройдет в ночь на 2 августа в Кантоне, штат Огайо.
Предсезонка продлится в течение трех игровых недель.
Игра Зала славы
02.08. Пт. 03:00. «Чикаго» — «Хьюстон»
Первая неделя
09.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Каролина»
09.08. Пт. 02:00. «НЙ Джайентс» — «Детройт»
10.08. Сб. 02:00. «Майами» — «Атланта»
10.08. Сб. 02:00. «Питтсбург» — «Хьюстон»
10.08. Сб. 02:30. «Балтимор» — «Филадельфия»
10.08. Сб. 19:00. «НЙ Джетс» — «Вашингтон»
10.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Чикаго»
10.08. Сб. 23:00. «Миннесота» — «Лас-Вегас»
10.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «Сиэтл»
10.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Грин-Бэй»
11.08. Вс. 02:00. «Цинциннати» — «Тампа-Бэй»
11.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сан-Франциско»
11.08. Вс. 02:00. «Джексонвилл» — «Канзас-Сити»
11.08. Вс. 03:00. «Аризона» — «Нью-Орлеан»
11.08. Вс. 20:00. «Индианаполис» — «Денвер»
11.08. Вс. 20:25. «ЛА Рэмс» — «Даллас»
Вторая неделя
16.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Филадельфия»
17.08. Сб. 19:00. «Балтимор» — «Атланта»
17.08. Сб. 19:00. «Хьюстон» — «НЙ Джайентс»
17.08. Сб. 20:00. «Чикаго» — «Цинциннати»
17.08. Сб. 23:00. «Канзас-Сити» — «Детройт»
17.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «ЛА Рэмс»
17.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Миннесота»
18.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сиэтл»
18.08. Вс. 02:00. «Индианаполис» — «Аризона»
18.08. Вс. 02:00. «Майами» — «Вашингтон»
18.08. Вс. 02:00. «Питтсбург» — «Баффало»
18.08. Вс. 02:00. «Каролина» — «НЙ Джетс»
18.08. Вс. 02:30. «Джексонвилл» — «Тампа-Бэй»
18.08. Вс. 05:00. «Лас-Вегас» — «Даллас»
19.08. Пн. 03:00. «Денвер» — «Грин-Бэй»
19.08. Пн. 03:00. «Сан-Франциско» — «Нью-Орлеан»
Третья неделя
23.08. Пт. 02:20. «Канзас-Сити» — «Чикаго»
23.08. Пт. 03:00. «Цинциннати» — «Индианаполис»
24.08. Сб. 02:00. «Атланта» — «Джексонвилл»
24.08. Сб. 02:30. «Тампа-Бэй» — «Майами»
24.08. Сб. 05:00. «Лас-Вегас» — «Сан-Франциско»
24.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Каролина»
24.08. Сб. 20:00. «Даллас» — «ЛА Чарджерс»
24.08. Сб. 20:00. «Детройт» — «Питтсбург»
24.08. Сб. 20:00. «Грин-Бэй» — «Балтимор»
24.08. Сб. 20:00. «Филадельфия» — «Миннесота»
24.08. Сб. 20:00. «Хьюстон» — «ЛА Рэмс»
25.08. Вс. 02:00. «Сиэтл» — «Кливленд»
25.08. Вс. 02:30. «НЙ Джетс» — «НЙ Джайентс»
25.08. Вс. 21:00. «Нью-Орлеан» — «Теннесси»
25.08. Вс. 23:30. «Денвер» — «Аризона»
26.08. Пн. 03:00. «Вашингтон» — «Нью-Ингленд»
Начало матчей указано по московскому времени.
Регулярный сезон НФЛ начнется матчем «Канзас-Сити» — «Балтимор» в ночь на 6 сентября.