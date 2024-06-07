«Чифс» продлили на год контракт с автором победного тачдауна в Супербоуле

Теги НФЛ Канзас-Сити контракты Микоул Хардмен Американский футбол

Ресивер Микоул Хардмен продлил соглашение с «Канзас-Сити Чифс» на один год.

Хардмен был выбран «Чифс» во втором раунде драфта–2019 и провел в клубе первые 4 года карьеры.

В прошлое межсезонье ресивер перешел в «Нью-Йорк Джетс», но отыграл там всего 5 матчей, после чего был обменян обратно в «Канзас-Сити».

В 6 матчах регулярки за «Чифс» Хардмен поймал 14 передач на 118 ярдов. В 4 матчах плей-офф он поймал 5 передач на 62 ярда, включая 3 передачи на 57 ярдов с победным тачдауном в Супербоуле.

В корпусе ресиверов «Канзас-Сити» также находятся Зейвьер Уорти, Маркиз Браун и Раши Райс.

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