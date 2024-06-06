«Кливленд» продлил контракты с главным тренером и генеральным менеджером

Теги НФЛ Кливленд контракты Кевин Стефански Американский футбол

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански и генеральный менеджер Эндрю Берри продлили соглашения с клубом на несколько лет.

42-летний Стефански в прошлом году во второй раз за карьеру выиграл награду лучшему тренеру сезона. За четыре года он во второй раз вывел «Браунс» в плей-офф.

До Стефански «Кливленд» последний раз участвовал в плей-офф в 2002 году.

Последним тренером «Браунс», которому удалось доработать до пятого сезона, был Билл Беличик.

Под руководством Стефански и Берри «Кливленд» одержал 37 побед и потерпел 30 поражений в регулярных сезонах, а также выиграл один матч из трех в плей-офф.

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