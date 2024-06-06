Студенческий плей-офф в новом формате стартует 21 декабря. Некоторые матчи пройдут в одно время с играми НФЛ

Американские телеканалы объявили о датах первых матчей студенческого плей-офф в новом формате.

Первые 4 матча первого раунда пройдут:

21 декабря, суббота, 4:00 мск (ABC)

21 декабря, суббота, 20:00 мск (TNT)

22 декабря, воскресенье, 00:00 мск (TNT)

22 декабря, воскресенье, 4:00 мск (ESPN)

Также вечером 21 декабря будут транслироваться матчи НФЛ «Канзас-Сити Чифс» — «Хьюстон Тексанс» (21:00 мск) и «Питтсбург Стилерс» — «Балтимор Рейвенс» (00:30 мск).

«Полагаю, игры НФЛ и студенческого футбола будут прекрасно сосуществовать в эту дату. И то и другое покажет отличные рейтинги», — уверен глава аналитического отдела телеканала Fox Майк Малвихилл.

С этого года плей-офф в студенческом футболе претерпит изменения — вместо 4 команд в матчах на вылет будут участвовать 12 команд.

Чемпионы 4 сильнейших конференций пропустят первый раунд и начнут сразу с четвертьфиналов.

Финал состоится 21 января в Атланте.