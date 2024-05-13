Беличик будет постоянным гостем эфира братьев Мэннингов во время сезона НФЛ

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик появится в каждом выпуске «Мэннингкаста». Об этом заявил бывший квотербек НФЛ, продюсер и ведущий шоу Пейтон Мэннинг.

«Мэннингкаст» — это альтернативный эфир матчей регулярного сезона НФЛ по понедельникам, который выходит на каналах ESPN2 и ESPN+. Официальное название передачи — «Футбол в понедельник вечером с Пейтоном и Илаем».

Матчи в прямом эфире обсуждают братья Мэннинги, а также приглашенные гости, подключающиеся к передаче в удаленном формате. Среди них не только бывшие или действующие футболисты НФЛ, но также и знаменитости из мира шоу-бизнеса.

Беличик после ухода из «Пэтриотс» проходил собеседование в «Атланта Фэлконс», но не получил работу. В этом году он планирует работать экспертом на телевидении, а в следующему вернуться к тренерской работе.