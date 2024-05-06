Том Брэди стал главным героем шоу «Прожарка» на Netflix. Шутки читали его одноклубники и Билл Беличик

Теги Нью-Ингленд НФЛ Том Брэди Рэнди Мосс Билл Беличик Роб Гронковски Роберт Крафт Джулиан Эдельман Американский футбол

Минувшей ночью в прямом эфире Netflix вышло шоу «The Greatest Roast of All Time», главным героем которого стал семикратный чемпион Супербоула Том Брэди.

В мероприятии помимо комиков приняли участие владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт, бывший главный тренер команды Билл Беличик, а также бывшие игроки Роб Гронковски, Джулиан Эдельман, Рэнди Мосс и Дрю Бледсо. Ведущим церемонии был Кевин Харт.

«Жизель выдвинула тебе ультиматум: либо заканчиваешь карьеру, либо расходимся. Но когда у тебя появился шанс провести сезон с результатом 8–9, и все, что для этого требуется — потерять жену и не видеть детей, что ж. Раз надо, значит надо», — шутил Харт.

«Здорово быть сегодня рядом с людьми, которые просто сидят и распекают Тома Брэди на чем свет стоит. В нашей семье это называется День благодарения», — высказался бывший квотербек «Индианаполис Колтс» и «Денвер Бронкос» Пейтон Мэннинг.

В конце передачи Брэди воспользовался правом на ответный монолог.

«Фанаты «Баффало» называют себя «Биллс Мафия». Да какая же вы мафия? У мафии хотя бы есть перстень, который надо целовать», — заявил Брэди.

Брэди завершил карьеру 1 февраля 2023 года в статусе самого титулованного игрока за всю историю американского футбола.

В этом году он должен стать комментатором на телевидении, а также миноритарным владельцем «Лас-Вегас Рейдерс».

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