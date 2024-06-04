«Пэнтерс» ведут переговоры с властями города Шарлотт о выделении $800 млн на обновление стадиона

Клуб «Каролина Пэнтерс» выдвинул предложение властям города Шарлотт о софинансировании проекта обновления стадиона «Бэнк оф Америка» на общую сумму в $800 млн.

Город должен выделить $650 млн, а $150 млн инвестирует владелец «Пэнтерс» Дэвид Теппер.

В случае заключения сделки «Пэнтерс» гарантируют выступления в Шарлотт в последующие 20 лет.

Стадион «Бэнк оф Америка» был открыт в 1996 году. На нем также домашние матчи проводит команда МЛС «Шарлотт».