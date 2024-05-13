«Каролина» отчислила раннинбека Тарика Коэна

Теги НФЛ Каролина Американский футбол

Раннинбек Тарик Коэн отчислен из «Каролина Пэнтерс» после того, как провел весь прошлый сезон в тренировочном составе команды.

В 2018 году Коэн попал в первую символическую сборную сезона на позиции возвращающего в «Чикаго Беарс» — на возвратах панта игрок набрал 411 ярдов.

В 2020 году раннинбек заработал перелом ноги, порвав крестообразные и боковые связки колена. Весь сезон–2021 Коэн восстанавливался и был отчислен «Беарс» в марте 2022 года.

Через два месяца в статусе свободного агента Коэн порвал ахилл, из-за чего пропустил весь сезон–2022.

«Пэнтерс» на прошедшем драфте выбрали Джонатона Брукса, а также подписали на днях Рашаада Пенни. Также в корпусе раннинбеков «Каролины» числятся Майлс Сандерс и Чуба Хаббард.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий