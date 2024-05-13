«Каролина» отчислила раннинбека Тарика Коэна

Раннинбек Тарик Коэн отчислен из «Каролина Пэнтерс» после того, как провел весь прошлый сезон в тренировочном составе команды.

В 2018 году Коэн попал в первую символическую сборную сезона на позиции возвращающего в «Чикаго Беарс» — на возвратах панта игрок набрал 411 ярдов.

В 2020 году раннинбек заработал перелом ноги, порвав крестообразные и боковые связки колена. Весь сезон–2021 Коэн восстанавливался и был отчислен «Беарс» в марте 2022 года.

Через два месяца в статусе свободного агента Коэн порвал ахилл, из-за чего пропустил весь сезон–2022.

«Пэнтерс» на прошедшем драфте выбрали Джонатона Брукса, а также подписали на днях Рашаада Пенни. Также в корпусе раннинбеков «Каролины» числятся Майлс Сандерс и Чуба Хаббард.