Член Зала славы НФЛ Ларри Аллен умер в возрасте 52 лет

Бывший линейный нападения «Даллас Каубойс» Ларри Аллен скончался во время семейного отпуска в Мехико. Ему было 52 года.

Причина смерти не сообщается.

«Даллас» выбрал Аллена во втором раунде драфта–1994. По итогам сезона–1995 гард выиграл с командой Супербоул.

За 14-летнюю карьеру Аллен 11 раз попадал в Матч звезд и 6 раз в первую символическую сборную сезона, с 1996-го по 2001-й.

Аллен также был включен сразу в две команды десятилетия по версии НФЛ — девяностых и нулевых. В 2013 году его с первой попытки включили в Зал славы профессионального футбола.

Специалисты всегда отмечали высокую скорость игрока, несмотря на габариты в 191 см и 147 кг.