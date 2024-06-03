«Вашингтон» отчислил кикера из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Теги НФЛ Вашингтон Джексонвилл происшествия Брэндон Макманус Американский футбол

Кикер «Вашингтон Коммандерс» Брэндон Макманус был отчислен из клуба после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Инцидент произошел год назад, когда Макманус выступал за «Джексонвилл Джегуарс». Стюардессы самолета, летевшего из Лондона после матча «Джегуарс», обвинили кикера в непристойном поведении и домогательствах.

Предыдущий владелец «Коммандерс» Дэн Снайдер также обвинялся в сексуальных домогательствах, а клуб был оштрафован на $10 млн за создание «токсичной атмосферы на рабочем месте».

Макманус не был выбран на драфте 2013 года. С 2014-го по 2022-й он был кикером «Денвер Бронкос» и стал чемпионом Супербоула–50.

За карьеру Макманус реализовал 253 из 311 филд-голов.

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