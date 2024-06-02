«Даллас» пробует раннинбека Дьюса Вона на позиции слот-ресивера

Теги НФЛ Даллас Дьюс Вон Американский футбол

Номинальный раннинбек «Даллас Каубойс» Дьюс Вон на межсезонных тренировках принимает снэпы на позиции слот-ресивера.

Вон был выбран в 6-м раунде прошлогоднего драфта. О выборе ему по телефону сообщил отец Крис Вон, работающий в «Далласе» скаутом.

Дьюс Вон — самый низкорослый раннинбек, выбранный когда-либо на драфте НФЛ. Его рост 165 см.

В дебютном сезоне игрок принял участие в 7 матчах, набрал 40 ярдов на выносе за 23 попытки и 40 ярдов на приеме за 7 приемов мяча.

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