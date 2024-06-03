К концу недели НФЛ определится с наказаниями «Атланты» и «Филадельфии» из-за неправомерных переговоров с футболистами

Расследование НФЛ в отношении нарушения правил переговоров с футболистами клубами «Атланта Фэлконс» и «Филадельфия Иглс» подходит к концу.

Как сообщает ESPN, к концу этой неделе лига объявит об окончательном решении.

Обозначенные клубы могут понести наказание за преждевременные попытки договориться с квотербеком Кирком Казинсом и раннинбеком Сейкуоном Баркли соответственно.

В 2022 году за неправомерные переговоры с квотербеком Томом Брэди и тренером Шоном Пейтоном НФЛ наказала «Майами Долфинс». Клуб лишился права выбора в первом раунде драфта–2023, в третьем раунде драфта–2024, а владелец «Долфинс» Стивен Росс был оштрафован на $1.5 млн.

Считается, что «Атланта» понесет более серьезное наказание, чем «Филадельфия».