Джастин Джефферсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ не из числа квотербеков

Ресивер Джастин Джефферсон подписал 4-летний контракт с клубом НФЛ «Миннесота Вайкингс» на $140 млн. Из них $110 млн — гарантированная сумма.

В истории НФЛ больше зарабатывали только игроки, выступавшие на позиции квотербеков.

В год Джефферсон будет зарабатывать $35 млн. Ранее самым высокооплачиваемым игроком не из числа квотербеков был ди-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ник Боса ($34 млн в год).

В это межсезонье «Миннесота» получила несколько предложений об обмене ресивера, но все их отвергла.

Джефферсон установил рекорд по числу ярдов на приеме за первые три сезона в лиге (4,825), а в прошлом сезоне набрал тысячу ярдов на приеме, несмотря на пропуск 7 матчей.

Джефферсон был выбран в первом раунде драфта–2020, трижды попадал в Матч звезд и символическую сборную. По итогам сезона–2022 он был назван лучшим игроком в нападении.