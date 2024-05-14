Джаред Гофф продлил контракт с «Детройтом» на 4 года. По новому соглашению он сможет заработать $212 млн

«Детройт Лайонс» продлили контракт со стартовым квотербеком Джаредом Гоффом на 4 года.

Сумма контракта — $212 млн. Гарантированная часть составляет $170 млн. У клуба также будет право автоматического продления контракта на сезон–2028.

По средней зарплате в год ($53 млн) Гофф теперь уступает только квотербеку «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу.

В прошлом сезоне «Лайонс» выиграли дивизион впервые за 30 лет, одержали две победы в плей-офф и дошли до финала конференции.

Гофф по итогам сезона–2023 финишировал в топ-4 по пасовым ярдам (4,575) и пасовым тачдаунам (30).

Ранее в это межсезонье «Лайонс» продлили контракты с ресивером Амон-Ра Сент-Брауном и тэклом Пенеем Сюэллом.