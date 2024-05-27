«Рейдерс» повысили зарплату Макса Кросби на $6 млн

Теги НФЛ Лас-Вегас контракты Макс Кросби Американский футбол

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби получил прибавку к зарплате.

В сезоне–2024 защитник заработает на $6 млн больше, чем предполагалось раньше по его соглашению с клубом.

Также $1.2 млн из его зарплаты за сезон–2026 переносится на сезон–2025.

Кросби был выбран «Рейдерс» в 4-м раунде драфта–2019 из университета Восточного Мичигана. В марте 2022 года он подписал 4-летний контракт на $95 млн (из них $53 млн гарантированы).

В двух последних сезонах Кросби оформил 27 сэков, финишировал в топ-6 в голосовании на титул защитника года и один раз попал во вторую символическую сборную.

Как подчеркивает ESPN, в НФЛ обычно не принято повышать зарплату футболиста без увеличения срока действующего контракта.

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