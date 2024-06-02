Ламар Джексон лишился заработка в $750 тысяч из-за пропуска тренировок

Квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон пропустил несколько межсезонных тренировок, из-за чего не сможет заработать $750 тысяч.

В контракте игрока, подписанным в прошлом апреле, значился бонус за участие в 80% добровольных тренировок.

Джексон подписал 5-летний контракт с «Рейвенс» на $260 млн и временно становился самым высокооплачиваемым футболистом НФЛ.

По итогам прошлого сезона Джексон во второй раз за карьеру был признан самым ценным игроком регулярного сезона.

Он реализовал 67.2% передач на 3,678 ярдов с 24 тачдаунами при 7 перехватах, а также набрал на выносе 821 ярд с 5 тачдаунами.