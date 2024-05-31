Дрю Бриз: «Отыграл бы еще 3 сезона, если бы функционировала правая рука»

Бывший квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дрю Бриз рассказал, из-за чего был вынужден завершить футбольную карьеру.

«Если бы моя правая рука функционировала, я бы отыграл еще года три. Мое тело отлично себя чувствует. Тело готово к игре, а вот правая рука — нет. К сожалению, это и вынудило меня закончить. Да и время пришло», — рассказал Бриз.

Бриз завершил 20-летнюю карьеру по окончании сезона–2020. Последней для него стала игра против «Тампа-Бэй Бакканирс» в плей-офф. Из-за ограничений в связи с эпидимей COVID в том матче на стадионе «Сейнтс» было только 4 тысячи зрителей.

Экс-квотербек также отметил, что после нескольких операций может бросать мяч только левой рукой.

«Я могу бросить левой рукой ярдов на 30. К сожалению, для того, чтобы играть на уровне НФЛ, нужно нечто большее. Когда играю с сыновьями, то бросаю левой рукой. И все, что не требует вовлечения плеча — игры с ракетками, гольф, тут все нормально», — добавил Бриз.

Бриз выиграл Супербоул в сезоне–2009, 13 раз избирался в Матч звезд и был лидером сезона по пасовым ярдам 7 раз.

По ходу сезона–2024 «Сейнтс» введут Бриза в клубный Зал славы.