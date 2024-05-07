«Рейдерс» подписали бывшего игрока «Сейнтс» Андруса Пита

Линейный нападения Андрус Пит подписал контракт с «Лас-Вегас Рейдерс».

Пит был выбран «Нью-Орлеан Сейнтс» в первом раунде драфта–2015 и провел в стартовом составе команды более 100 матчей.

На протяжении большей части карьеры игрок выступал на позиции гарда, а в прошлом сезоне играл несколько матчей левым тэклом.

Пит на протяжении трех лет подряд выбирался в Матч звезд (2018–2020).

«Сейнтс» на минувшем драфте во втором раунде выбрали линейного нападения Джексона Пауэрс-Джонсона.