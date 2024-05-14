Антуан Уинфилд стал самым высокооплачиваемым ди-беком в НФЛ. «Бакканирс» дали ему контракт на $84 млн

Сейфти «Тампа-Бэй Бакканирс» Антуан Уинфилд продлил контракт с клубом на 4 года.

Сумма соглашения составила $84.1 млн, гарантированная часть — $45 млн. Таким образом Уинфилд стал самым высокооплачиваемым ди-беком в лиге.

В 2021 году Уинфилд попал в Матч звезд, а в прошлом сезоне — в символическую сборную. Также в прошлом году он получил несколько голосов в борьбе за награду «Защитник года».

По итогам сезона–2023 Уинфилд провел в стартовом составе все 17 матчей, оформил 122 захвата, 6 сэков, 3 перехвата, 12 сбитых передач и 6 спровоцированных фамблов.

В марте «Бакканирс» применили к Уинфилду франчайз-тег.