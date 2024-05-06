Тренер «Джорджии» стал самым высокооплачиваемым тренером в студенческом футболе. Он зарабатывает $13 млн в год

Главный тренер футбольной команды университета Джорджия Кирби Смарт подписал 10-летний контракт на $130 млн.

Это соглашение делает Смарта самым высокооплачиваемым тренером в студенческом футболе.

По прежнему контракту специалист должен был заработать в предстоящем сезоне $10.8 млн. Теперь он будет зарабатывать в среднем $13 млн в год.

Смарт работает в университете Джорджии девятый сезон. «Буллдогс» стали чемпионами страны в сезонах 2021 и 2022 годов.

В прошлом сезоне «Джорджия» установила рекорд Юго-Восточной конференции по числу побед подряд (29). В финале конференции команда уступила «Алабаме».