Тренер «Джорджии» стал самым высокооплачиваемым тренером в студенческом футболе. Он зарабатывает $13 млн в год

Теги НСАА Джорджия контракты Американский футбол

Главный тренер футбольной команды университета Джорджия Кирби Смарт подписал 10-летний контракт на $130 млн.

Это соглашение делает Смарта самым высокооплачиваемым тренером в студенческом футболе.

По прежнему контракту специалист должен был заработать в предстоящем сезоне $10.8 млн. Теперь он будет зарабатывать в среднем $13 млн в год.

Смарт работает в университете Джорджии девятый сезон. «Буллдогс» стали чемпионами страны в сезонах 2021 и 2022 годов.

В прошлом сезоне «Джорджия» установила рекорд Юго-Восточной конференции по числу побед подряд (29). В финале конференции команда уступила «Алабаме».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий