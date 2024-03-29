Стив Беличик: «В чем разница между мной и моим отцом? У меня есть работа, а у него нет»

Теги Нью-Ингленд НФЛ Билл Беличик университет Вашингтона Американский футбол

Координатор защиты футбольной команды университета Вашингтона Стив Беличик на первой пресс-конференции ответил на вопрос о сходствах и различиях со своим отцом.

«В чем разница между мной и моим отцом? У меня есть работа, а у него нет.

Я уважаю его, он мой наставник, но в то же время я хочу быть собой, а не пытаться его копировать», — сказал специалист.

Стив Беличик работал при отце в тренерском штабе «Нью-Ингленд Пэтриотс» с 2012-го по 2023-й. Последние 4 сезона он тренировал лайнбекеров.

Билл Беличик покинул «Пэтриотс» 11 января после самого неудачного сезона в карьере (4–13).

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1 комментарий
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Какой-то совсем неумный комментарий.
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