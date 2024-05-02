«Атланта» пыталась вернуться в топ-10 первого раунда драфта после выбора Майкла Пеникса

Теги НФЛ Атланта драфт НФЛ Американский футбол

«Атланта Фэлконс» вели переговоры о подъеме наверх на драфте за защитником Лаиату Лату. Об этом сообщает NFL Media.

«Фэлконс» выбрали квотербека Майкла Пеникса под восьмым номером в первом раунде, после чего связались с генеральным менеджером «Нью-Йорк Джетс» Джо Дагласом.

«Они хотят вернуться на 10-ю строчку, то есть выбирать восьмыми и десятыми», — сказал Даглас в документальном видеоролике, выложенном на официальном канале «Джетс».

Вместо этого «Джетс» обменялись с «Миннесотой», уступив одну строчку в первом раунде. Под 11-м номером клуб из Нью-Йорка выбрал линейного нападения Олу Фашану.

«Фэлконс» считались фаворитами на выбор первого по счету защитника на драфте. Решение клуба взять квотербека-новичка после подписания на рынке свободных агентов Кирка Казинса за $150 млн было раскритиковано в американской прессе.

После выбора квотербека «Фэлконс» потратили последующие свои драфт-пики на защитников: ди-тэкла Рука Оророро, лайнбекера Брейлена Трайса, ди-тэкла Брэндона Дорласа и лайнбекера Джей Ди Бертранда.

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