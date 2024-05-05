Координатор спецбригад «Питтсбурга» хочет задействовать квотербека Джастина Филдса на возврате начального удара

Теги НФЛ Питтсбург Джастин Филдс Джейлен Уоррен Американский футбол

Раннинбек «Питтсбург Стилерс» Джейлен Уоррен рассказал о том, что координатор спецбригад команды хотел бы использовать приобретенного в это межсезонье квотербека Джастина Филдса на возврате начального удара.

«Наш координатор спецбригад хотел бы видеть там Джастина Филдса. Мы такие: «Погоди, погоди. Там будет Джастин Филдс?» Не знаю. По-моему, это круто», — сказал Уоррен в подкасте Not Just Football.

С этого года правила начального удара в НФЛ изменились — команда пробития располагается в 10 ярдах от команды возврата и не имеет права двигаться, пока мяч не коснется возвращающего или газона после удара кикера. Изменение правил было направлено на повышение безопасности игроков.

Квотербек Джастин Филдс был обменян в «Питтсбург» из «Чикаго» за условное право выбора в 6 раунде драфта. В 2021 году на съезде скаутов он пробежал 40 ярдов за 4.45 секунды.

Стартовым квотербеком «Питтсбурга» перед сезоном–2024 считается Расселл Уилсон.

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