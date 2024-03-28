«Питтсбург» подпишет возвращающего Кордаррелла Паттерсона

Теги НФЛ Питтсбург Кордэррелл Паттерсон свободные агенты Американский футбол

«Питтсбург Стилерс» согласовали двухлетний контракт на $6 млн с универсальным футболистом Кордарреллом Паттерсоном.

Паттерсон попал в НФЛ в 2013 году как ресивер, однако в последние несколько лет переквалифицировался в раннинбека.

Также Паттерсон известен как один из самых эффективных возвращающих в лиге. С 2013 года он вернул 9 начальных ударов в зачетную зону соперника.

Накануне НФЛ изменила формат проведения начальных ударов, в том числе для увеличения числа возвратов.

Паттерсон ранее выступал за «Атланта Фэлконс», где главным тренером был Артур Смит. Сейчас Смит работает координатором нападения в «Питтсбурге».

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4 комментария
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Хан точно в Питтсбурге воспитывался?) Давненько Стилерс так не активничал на рынке, вернее сказать никогда. Прям даже интересно посмотреть. За драфт даже страшно как-то.)
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Умно, в свете новых правил.
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Ответ Nike of FW
Умно, в свете новых правил.
Это если не учитывать, что ему 33 уже и два последних сезона он лишь тень себя прежнего. Все его подвиги, как легендарного возврашающего в прошлом (справедливости ради большинство рекордов по возвратам числятся на нём). Если только опытом поделиться с молодыми пригодится? Ну или новые правила дадут ему лишних секунд и ярдов для разгона до рабочих скоростей, а там его не остановишь? Может это так работает?) Поглядим.
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Ответ кашкаКа
Это если не учитывать, что ему 33 уже и два последних сезона он лишь тень себя прежнего. Все его подвиги, как легендарного возврашающего в прошлом (справедливости ради большинство рекордов по возвратам числятся на нём). Если только опытом поделиться с молодыми пригодится? Ну или новые правила дадут ему лишних секунд и ярдов для разгона до рабочих скоростей, а там его не остановишь? Может это так работает?) Поглядим.
Посмотрим, пока работа сталеваров на рынке мне лично нравится ...
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