Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула-2024
Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула-2024.
Игрок «Канзас-Сити» стал MVP Супербоула в третий раз в карьере. Побед в финале НФЛ у него тоже три – в 2020, 2023 и 2024-м.
В матче Махоумс набрал 333 ярда (в среднем – 7,2 за попытку), два тачдауна и один перехват.
В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс взял третий перстень
Перфоманс именно в овертайме показывает что это и есть величие
Интересно а если бы Канзас управился в основное время и выиграл 19-18, тоже бы Маховсу дали или защитнику, всё-таки счёт-то маленький???
Буров - нет. Страуд если только. ну или Брок
но молодцы, да