Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула-2024.

Игрок « » стал MVP Супербоула в третий раз в карьере. Побед в финале у него тоже три – в 2020, 2023 и 2024-м.

В матче набрал 333 ярда (в среднем – 7,2 за попытку), два тачдауна и один перехват.

В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс взял третий перстень