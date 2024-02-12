Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула-2024

Теги НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Американский футбол

Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула-2024.

Игрок «Канзас-Сити» стал MVP Супербоула в третий раз в карьере. Побед в финале НФЛ у него тоже три – в 2020, 2023 и 2024-м.

В матче Махоумс набрал 333 ярда (в среднем – 7,2 за попытку), два тачдауна и один перехват.

В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс взял третий перстень

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17 комментариев
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MVP надо было дать игроку Чифз, который заблокировал реализацию после тачдауна ))
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Заслуженно
Перфоманс именно в овертайме показывает что это и есть величие
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Патрик МВП в нашем сердце навсегда, а сегодняшний матч, там скорее МВП это весь Кэнзас, так выстоять. Хотя если подумать Патрик и ест ь квинтэссенция Кэнзаса, так что...
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Ответ 23kid
ГОАТ
пока нет
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В отличии от регулярки к счастью в плэйофф куда чаще поощряют игроков других амплуа, а не квотербеков
Интересно а если бы Канзас управился в основное время и выиграл 19-18, тоже бы Маховсу дали или защитнику, всё-таки счёт-то маленький???
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Махоумс лучший квотербек в лиге, я не знаю кто его может накрыть в ближайшее время. Разве что Берроу из Цинциннати, остальные не могут, не хватает им жилки этой, чемпионской. Брэди успел взять финал у него, причем катком проехался. Ему только 28, за лигу страшно.
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Уступая Канзас, вырвал победу за шесть секунд до завершения матча.. Фантастика..
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да ну тебя, Патрик (с)
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Ответ Вадим Сидоров
В отличии от регулярки к счастью в плэйофф куда чаще поощряют игроков других амплуа, а не квотербеков Интересно а если бы Канзас управился в основное время и выиграл 19-18, тоже бы Маховсу дали или защитнику, всё-таки счёт-то маленький???
Может и ему бы дали, а может и кикеру - Баткеру, ни разу не промахнувшемуся.
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Ответ Nightyork97
Махоумс лучший квотербек в лиге, я не знаю кто его может накрыть в ближайшее время. Разве что Берроу из Цинциннати, остальные не могут, не хватает им жилки этой, чемпионской. Брэди успел взять финал у него, причем катком проехался. Ему только 28, за лигу страшно.
накрыть то его может кто угодно, но за это уже начали штрафы давать )
Буров - нет. Страуд если только. ну или Брок
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Ответ Yaroslove
MVP надо было дать игроку Чифз, который заблокировал реализацию после тачдауна ))
Незаметный герой матча. Без него перелома бы не было, но ключевая фигура матча - снова Махоумс, и это справедливо.
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Ответ Христиан Юла
Уступая Канзас, вырвал победу за шесть секунд до завершения матча.. Фантастика..
вообще то всё не так )
но молодцы, да
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