Ресивер «Сан-Франциско» Дибо Сэмюел сможет сыграть в финале Национальной конференции
Принимающий «Сан-Франциско Фотинайнерс» Дибо Сэмюел получил от врачей добро на участие в матче плей-офф против «Детройт Лайонс».
Сэмюел травмировал левое плечо в матче дивизионного раунда против «Грин-Бэй Пэкерс».
«В тот момент болело очень сильно. Я испугался, подумав, что снова случился перелом. В такой важной игре! Я на бровке испытывал массу разных эмоций и старался держать их в себе, чтобы не мешать команде», — сказал Сэмюел.
Как заявил главный тренер Кайл Шенахен, Сэмюел может играть и без ограничений, и, возможно, будет исполнять обязанности возвращающего.
В минувшем регулярном сезоне Сэмюел сыграл в 15 матчах и набрал 892 ярда на приеме с 7 тачдаунами. Также он набрал 225 ярдов и 5 тачдаунов на выносе.
Матч «Сан-Франциско» — «Детройт» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Начало матча в 2:30 мск.