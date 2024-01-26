Ресивер «Пэтриотс» арестован за нелегальные ставки на спорт

Принимающий «Нью-Ингленд Пэтриотс» Кейшон Бутти был арестован из-за нелегальных ставок, которые игрок делал будучи игроком студенческой команды «Луизиана Стейт Тайгерс».

Бутти делал ставки через подставной аккаунт, чтобы обойти возрастной ценз. В штате Луизиана делать ставки на спорт можно только с 21 года, игроку на тот момент было 20 лет.

Всего Бутти сделал порядка 8,900 ставок. Как минимум 17 ставок были сделаны на матчи футбольных студенческих команд, из них 6 — на игры его команды «Луизиана Стейт Тайгерс».

После выбора в 6-м раунде драфта НФЛ футболист продолжал делать ставки еще в течение недели.

В НФЛ можно делать ставки на спорт, но только не на игры НФЛ, а также не на территории, имеющей отношение к лиге — на стадионах, клубных базах или гостиницах, где селятся игроки перед матчами.

Бутти грозит длительная дисквалификация.