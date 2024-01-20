Чирлидерши «Далласа» обвинили футболистов «Грин-Бэй» в неуважительном отношении

Теги НФЛ Даллас Грин-Бэй происшествия Американский футбол

Чирлидерша «Даллас Каубойс» Дэриен Ласситер опубликовала в социальных сетях пост, в котором обвинила футболистов «Грин-Бэй Пэкерс» в грубом обращении во время матча плей-офф НФЛ.

«Я в жизни не испытывала такого унижения от футболистов другой команды за 5-летнюю карьеру чирлидерши в НФЛ. Вот один пример: «Пэкерс» занесли тачдаун, мы стояли себе на бровке, никого не трогали, а они начали на нас орать.

По-моему, это неспортивное поведение, и дико, что им нельзя так поступать в отношении игроков «Каубойс» или любых других, но с нами так можно, и ничего не будет. Я понимаю, что плей-офф — важная вещь, правда, но это не значит, что надо тут же забыть о всяком уважении к женщинам», — сказала Ласситер.

Другая чирлидерша «Каубойс» Дженсен Меррилл в комментариях написала: «Я чуть не расплакалась». Ее комментарий набрал 5 тысяч лайков.

«Пэкерс» победили «Каубойс» со счетом 48–32 на стадионе AT&T.

У «Пэкерс» нет своих чирлидерш с 1988 года.

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1 комментарий
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Странно, что модераторы не двинули эту новость на главную. Они такое любят.
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