Определены финалисты в борьбе за индивидуальные награды по итогам регулярного сезона НФЛ

Associated Press объявила по 5 финалистов в каждой категории индивидуальных наград по итогам регулярного сезона НФЛ.

Самый ценный игрок сезона: QB Джош Аллен («Баффало»), QB Ламар Джексон («Балтимор»), RB Кристиан Маккэффри («Сан-Франциско»), QB Брок Парди («Сан-Франциско»), QB Дак Прескотт («Даллас»);

Лучший игрок нападения: QB Ламар Джексон («Балтимор»), WR Сиди Лэмб («Даллас»), RB Кристиан Маккэффри («Сан-Франциско»), QB Дак Прескотт («Даллас»), WR Тайрик Хилл («Майами»);

Лучший игрок защиты: CB Дэрон Блэнд («Даллас»), Edge Майлс Гарретт («Кливленд»), Edge Макс Кросби («Лас-Вегас»), Edge Майка Парсонс («Даллас»), Edge Ти Джей Уотт («Питтсбург»);

Лучший новичок в нападении: RB Джамир Гиббс («Детройт»), TE Сэм Лапорта («Детройт»), WR Пука Накуа («ЛА Рэмс»), RB Бижан Робинсон («Атланта»), QB Си Джей Страуд («Хьюстон»);

Лучший новичок в защите: Edge Уилл Андерсон («Хьюстон»), DT Джейлен Картер («Филадельфия»), CB Джоуи Портер («Питтсбург»), DL Коби Тернер («ЛА Рэмс»), CB Девон Уизерспун («Сиэтл»);

Тренер года: Дэн Кэмпбелл («Детройт»), Кевин Стефански («Кливленд»), Демико Райанс («Хьюстон»), Джон Харбо («Балтимор»), Кайл Шенахен («Сан-Франциско»);

Ассистент года: Координатор нападения Бен Джонсон («Детройт»), координатор защиты Майк Макдоналд («Балтимор»), координатор нападения Тодд Монкен («Балтимор»), координатор нападения Бобби Словик («Хьюстон»), координатор защиты Джим Шварц («Кливленд»);

Возвращение года: QB Бейкер Мейфилд («Тампа-Бэй»), QB Мэттью Стэффорд («ЛА Рэмс»), QB Туа Танговаилоа («Майами»), QB Джо Флакко («Кливленд»), S Дамар Хэмлин («Баффало»);

Победители будут объявлены на Церемонии наград НФЛ в ночь с 8 на 9 февраля.