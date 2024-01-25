Координатор защиты «Грин-Бэй» отправлен в отставку

Теги НФЛ Грин-Бэй Американский футбол

Джо Бэрри уволен с поста координатора защиты «Грин-Бэй Пэкерс».

На посту координатора защиты Бэрри в 2021 году сменил Майка Петтина. У него оставался один год по контракту.

Следующий координатор будет уже третьим за время работы главного тренера Мэтта Лафлера.

На протяжении двух сезонов подряд защита «Пэкерс» финишировала на 17-м месте по пропущенным ярдам. Главной проблемой стала защита против выноса — по этому показателю «Упаковщики» были 28-ми в прошедшем сезоне и 26-ми в позапрошлом.

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