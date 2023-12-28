«Пэкерс» отстранили защитника на одну игру за несанкционированное участие в жеребьевке

Корнербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джаир Александр пропустит матч против «Миннесоты» по решению клуба.

Перед игрой с «Каролиной» Александр вышел на церемонию жеребьевки не будучи одним из капитанов команды. Футболист решил принять участие в жеребьевке на правах уроженца города Шарлотт, где проходил матч.

После того, как «Пэкерс» выиграли жребий, Александр сказал, что его команда хочет начать игру в защите. При этом главный тренер «Грин-Бэй» Мэтт Лафлер перед матчем дал понять, что решение о выборе следует перенести на вторую половину встречи.

Рефери переспросил, чего хотят «Пэкерс», после чего недоразумение было улажено. Если бы ответ Александра интерпретировался как пробитие мяча, тогда «Каролина» получила бы владение мячом в обеих половинах.

Александр — самый высокооплачиваемый корнербек в НФЛ с средней зарплатой $21 млн в год.

«Пэкерс» с результатом 7–8 продолжают борьбу за плей-офф.

Матч «Грин-Бэй» — «Миннесота» пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Начало игры в 4:20 мск.