«Пэтриотс» расстанутся с Беличиком по завершении сезона (NBC Sports Boston)

Теги Нью-Ингленд НФЛ Билл Беличик Американский футбол

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает журналист NBC Sports Boston Том Куррэн.

По информации журналиста, владелец клуба Роберт Крафт принял такое решение после поражения «Пэтриотс» от «Колтс» во Франкфурте.

«Нью-Ингленд» с результатом 3–10 потерял шансы на участие в плей-офф.

В нынешнем сезоне Беличик как тренер потерпел два самых крупных поражения в своей карьере: 3–38 от «Далласа» в 4-м туре и 0–34 от «Нью-Орлеана» в 5-м.

Беличик возглавляет «Пэтриотс» с сезона–2000. За это время команда выиграла 6 Супербоулов и участвовала еще в трех.

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1 комментарий
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В целом - логично.
У всего есть начало и есть конец. Эпоха Беличика подошла к концу. Сначала Брэди, потом Беличик.
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