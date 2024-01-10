Пит Кэрролл покинет пост главного тренера «Сиэтла», но останется в в клубе в роли советника

Теги НФЛ Сиэтл Пит Кэрролл Американский футбол

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл покинет свой пост после 14 лет работы.

Владелец «Сихокс» Джоди Аллен объявила о том, что Кэрролл останется в клубе на правах советника.

В воскресенье сам Кэрролл заявлял, что планирует продолжит тренировать в 2024 году.

72-летний специалист был нанят «Сиэтлом» в 2010 году, привел команду к победе в Супербоуле и 10 раз выводил в плей-офф.

Дольше него из действующих тренеров с одной командой работали только Билл Беличик («Нью-Ингленд»), Майк Томлин («Питтсбург») и Джон Харбо («Балтимор»).

Нынешний сезон «Сихокс» завершили с результатом 9–8 и не попали в плей-офф.

Кэрролл одержал больше всех побед на посту тренера «Сихокс». Его итоговый результат: 137–89–1.

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1 комментарий
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Беличеку такой вариант не подойдет, ему рекорд по победам нужен…
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