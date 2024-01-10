Координатор защиты «Джайентс» подаст в отставку из-за конфликта с главным тренером

Координатор защиты «Нью-Йорк Джайентс» Уинк Мартиндейл покинул расположение клуба после перепалки с главным тренером Брайаном Дэболлом.

Поводом послужило увольнение двух ассистентов Мартиндейла — тренера лайнбекеров Дрю Уилкинса и его помощника Кевина Уилкинса.

Еще в ноябре американская пресса сообщала о натянутых отношениях между специалистами.

Сейчас в клубе ждут, что Мартиндейл подаст в отставку после инцидента. Пока он не выходил на связь после возвращения домой в Сарасоту, штат Флорида.

У Мартиндейла остался год по контракту, за который он должен получить 3 миллиона долларов. В случае отставки специалиста «Джайентс» может запретить ему присоединяться к какому-либо клубу НФЛ до окончания срока контракта.

Как поясняет ESPN, Дэболла не устраивало, что Мартиндейл с помощниками создают свою собственную структуру внутри тренерского штаба и отчитываются только перед владельцем и генменеджером, но не перед ним.

Защита «Джайентс» в минувшем сезоне была 27-й по пропущенным ярдам, но лидировала по отборам мяча (перехваты + фамблы).