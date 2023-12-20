Чемпион Супербоула–2007 арестован по подозрению в ограблении

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс происшествия Американский футбол

Бывший раннинбек НФЛ Деррик Уорд был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в ограблении.

Сообщается, что 43-летний Уорд ограбил пять разных заведений, в их числе бензоколонки. При этом 180-сантиметровый и 109-килограммовый экс-футболист не использовал огнестрельное оружие.

Большую часть своей карьеры Уорд провел в составе «Нью-Йорк Джайентс» (2004–2008). Корпус раннинбеков в составе Уорда, Брэндона Джейкобса и Амада Брэдшоу получил среди болельщиков прозвище «Земля, Ветер и Огонь».

Уорд числился в составе «Джайентс», обыгравших «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле–XLII по итогам сезона–2007. Однако в самом матче раннинбек не сыграл из-за перелома ноги.

За карьеру в НФЛ Уорд сыграл в 93 матчах и набрал 2,628 выносных ярдов с 12 тачдаунами.

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2 комментария
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Ответ Назар Игорь
Спортс, с нетерпением ждëм побольше криминальных новостей со всего мира.
Ты видимо не в курсе. Проблемы с законом у бывших и действующих игроков НФЛ это отдельный вид спорта, порой доходящий до абсурда. Были случаи, когда парней принимали за попытку пронести огнестрел на борт пассажирского самолета и т.п.
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