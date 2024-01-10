Ти Джей Уотт пропустит матч с «Биллс». Он один из главных претендентов на титул защитника года

Теги НФЛ Питтсбург травмы Ти Джей Уотт Американский футбол

Лайнбекер «Питтсбург Стилерс» Ти Джей Уотт не сыграет в матче плей-офф против «Баффало Биллс» из-за травмы колена, полученной в последней игре регулярного сезона.

Защитнику диагностировали растяжение боковых связок колена второй степени. На восстановление потребуется пара недель.

Уотт закончил регулярный сезон НФЛ лидером по сэкам (19). В букмекерских котировках на звание защитника года он уступает только ди-энду «Кливленд Браунс» Майлсу Гарретту.

С момента выбора Уотта на драфте–2017 «Стилерс» роиграли 10 из 11 матчей, когда лайнбекера не было на поле.

Матч «Биллс» — «Стилерс» пройдет в воскресенье. Начало матча в 21:00 мск.

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