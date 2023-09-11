Ти Джей Уотт повторил клубный рекорд «Питтсбурга» по сэкам

Лайнбекер «Питтсбург Стилерс» Ти Джей Уотт в матче с «Сан-Франциско Фотинайнерс» заработал 3 сэка на квотербеке Броке Парди.

Теперь у Уотта в активе 80.5 сэка за карьеру. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом в истории «Питтсбург Стилерс» Джеймсом Харрисоном.

Харрисон провел в «Питтсбурге» 14 сезонов. Для Уотта нынешний сезон — 7-й в НФЛ.

В позапрошлом сезоне Уотт повторил рекорд НФЛ по числу сэков — 22.5. Тогда же он был признан Защитником года.