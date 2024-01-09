«Пэтриотс» могут вернуть Джоша Макдэниелса, если Беличик останется главным тренером

Теги Нью-Ингленд НФЛ Билл Беличик Джош Макдэниэлс Американский футбол

Издание The Athletic опубликовало инсайд о том, что Джош Макдэниелс может вернуться в тренерский штаб «Нью-Ингленд Пэтриотс» в том случае, если Билл Беличик сохранит пост главного тренера.

Макдэниелс занимал пост координатора нападения «Нью-Ингленда» с 2006-го по 2008-й и с 2012-го по 2021-й. Оба раза он уходил на повышение и возглавлял команды НФЛ — «Денвер Бронкос» и «Лас-Вегас Рейдерс».

Макдэниелс был уволен в прошлом году из «Рейдерс» после полутора сезонов работы.

Квотербек «Пэтриотс» Мак Джонс в 2021 году заработал 22 тачдауна при 13 перехватах, попал в Матч звезд и стал вторым в голосовании на титул лучшего новичка в нападении.

После ухода Макдэниелса показатели Джонса снижались оба сезона. В завершившемся регулярном сезоне он бросил 10 тачдаунов при 12 перехватах и потерял место в стартовом составе.

На этой неделе владелец «Пэтриотс» Роберт Крафт встретится с Беличиком, чтобы обсудить будущее специалиста в клубе.

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