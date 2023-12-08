Завершил карьеру игрок из топ-10 по набранным очкам за всю историю НФЛ

Бывший кикер «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Чикаго Беарс» Робби Гоулд объявил о завершении карьеры, написав колонку на сайт The Players’ Tribune.

41-летний Гоулд занимает 10-е место в истории НФЛ по набранным очкам (1,961). Также он 8-й по забитым филд-голам (447) и 9-й по проценту точности филд-голов (86.4%).

Профессиональная карьера кикера началась в 2005 году. Он не был выбран на драфте НФЛ из университета Пенн Стейт, но подписал контракт с «Чикаго» и закрепился в составе на 11 сезонов.

В 2017 году он был подписан как свободный агент новым главным тренером «Сан-Франциско» Кайлом Шенахеном. В это межсезонье «Фотинайнерс» выбрали на драфте Джейка Муди и отказались от услуг Гоулда.

Самым памятным моментом карьеры Гоулд назвал точный 45-ярдовый удар в матче плей-офф против «Грин-Бэй Пэкерс» в январе 2022 года, выполненный при сложных погодных условиях и за 4 секунды до конца встречи. Этот удар вывел «Сан-Франциско» в финал конференции.