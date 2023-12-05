«Филадельфия» выиграла у «Далласа» борьбу за защитника Шакилла Леонарда

Теги НФЛ Даллас Филадельфия Дариус Шакилл Леонард Американский футбол

Лайнбекер Шакилл Леонард подписал однолетний контракт с «Филадельфией».

Леонард был отчислен «Индианаполисом» на прошлой неделе и получил статус свободного агента. На подписание контракта с ним также претендовал «Даллас».

28-летний Леонард был выбран во втором раунде драфта–2018 и 4 раза попадал в символическую сборную сезона (2018–2021).

В прошлом году Леонарду провели две операции на спине из-за проблем с нервами. Координатор защиты «Колтс» Гас Брэдли дал понять защитнику, что не будет ставить его в стартовый состав из-за плохой игры, после чего футболист попросил об отчислении.

«Иглс» из-за травм не смогли в последней игре рассчитывать на лайнбекеров Накоби Дина и Зака Каннингема.

«Филадельфия» сыграет на выезде с «Далласом» в следующем туре.

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