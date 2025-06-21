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У новичка «Сан-Франциско» Ника Мартина диагностирован перелом большого пальца

Лайнбекер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ник Мартин получил травму, но она не должна помешать ему принять участие в тренировочных сборах.

Как сообщает San Francisco Chronicle, 22-летний Мартин недавно сломал большой палец руки во время работы в тренажерном зале. Перелом оказался незначительным, не потребовал операции и не помешал игроку участвовать в межсезонной программе клуба.

Мартин, выбранный «Фотинайнерс» под общим 75-м номером драфта, в прошлом сезоне почти не играл за «Оклахому Стейт» из-за травмы колена.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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