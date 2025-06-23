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Тайрик Хилл: «Джейлен Рэмзи нужен в «Долфинс». Я постараюсь его удержать»

Несмотря на сообщения о намерении «Майами Долфинс» обменять корнербека Джейлена Рэмзи, ресивер Тайрик Хилл считает, что шанс сохранить звездного защитника в команде еще есть.

Выступая на фестивале Fanatics, Хилл заявил, что собирается встретиться с Рэмзи и убедить его остаться во Флориде.

«Я собираюсь провести время с Рэмзи. Устрою тотальное давление. Верну его. Он снова будет в форме „Долфинс“. Нам нужен Рэмзи. Он зверь. Один из лучших корнеров в лиге. И, что важно, отличный лидер и партнер по команде — об этом мало кто говорит. Нам просто нужен он в „Долфинс“, вот и все», — сказал Хилл.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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