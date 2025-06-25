Джош Аллен: «MVP — это честь, но я не выиграл Супербоул, а это единственная цель»

Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен был признан самым ценным игроком НФЛ по итогам сезона-2024, но сам он не считает, что добился главного.

«Это большая честь, и я благодарен за признание моего труда. Но я все еще не выиграл Супербоул. Не получил перстень — а это единственная цель. Это единственное, чего я хотел с тех пор, как пришел в эту лигу», — сказал Аллен.

По словам Аллена, ценность индивидуальной награды заключается лишь в том, что она отражает успех команды в регулярном сезоне.

«Единственное, что действительно показывает награда MVP — это то, что твоя команда в хорошем положении. Ты выходишь в плей-офф, играешь хорошо, делаешь все, чтобы команда побеждала. Но в конечном итоге надо выйти в плей-офф и выиграть три, а то и четыре матча. Вот к чему мы стремимся. И я в том числе. Что мы можем сделать, чтобы преодолеть этот барьер? Это единственная цель на будущее», — отметил он.

С Алленом «Баффало» шесть лет подряд выходил в плей-офф, но до Супербоула команда пока не добралась.