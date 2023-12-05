Тревор Лоуренс не доиграл матч с «Цинциннати» из-за травмы

Квотербек «Джексонвилл Джегуарс» Тревор Лоуренс покинул поле в 4-й четверти матча 13-го тура регулярки НФЛ против «Цинциннати Бенгалс» из-за травмы.

По предварительному диагнозу, у Лоуренса растяжение голеностопа. В одном из эпизодов ему на ногу наступил одноклубник Уокер Литтл.

Квотербеку потребовалась помощь, чтобы уйти в подтрибунное помещение. После матча в раздевалке Лоуренс передвигался при помощи костылей.

Сегодня Лоуренсу проведут дополнительное обследование и уточнят сроки восстановления.

До травмы Лоуренс реализовал 22 из 29 передач на 258 ярдов с 2 тачдаунами без перехватов. Вышедший вместо него дублер Си Джей Бетард реализовал 9 из 10 передач на 63 ярда.

«Джегуарс» уступили в овертайме (31–34), но продолжают возглавлять дивизион Юг АФК с результатом 8–4.