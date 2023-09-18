Команда университета Алабамы покинула топ-10 сильнейших студенческих команд впервые за 8 лет

Теги НСАА Алабама Ник Сэйбен Американский футбол

В новом выпуске рейтинга 25 сильнейших студенческих команд по версии Associated Press «Алабама Кримсон Тайд» заняла 13-е место.

Последний раз «Алабама» не попадала в число 10 сильнейших команд колледж-футбола 27 сентября 2015 года.

Пребывание команды Ника Сейбена в топ-10 продлилось 128 игровых недель. Больше в истории студенческого футбола было только у «Майами Харрикейнс» — 137 недель с 1985 года по 1993-й.

После трех игровых туров «Алабама» идет с результатом 2–1. Неделю назад команда проиграла «Техас Лонгхорнс» 24–34, а в субботу обыграла команду университета Южной Флориды со счетом 17–3. Впервые с 2007 года «Алабама» не смогла набрать 20 очков против команды не из топ-5 студенческих конференций.

Ник Сейбен возглавляет «Алабама Кримсон Тайд» с 2007 года. За это время команда становилась национальным чемпионом 6 раз.

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1 комментарий

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Latygiev
Удивительный, конечно, рейтинг: команда победила, но понизилась в нём)
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