Главный тренер «Мичигана» дисквалифицирован на 3 матча за шпионаж в отношении других команд

Студенческая конференция «Большая десятка» (Big Ten) приняла решение дисквалифицировать главного тренера «Мичиган Вулверинс» Джима Харбо на последние 3 матча регулярного сезона.

Харбо сможет готовить команду к матчам, но не имеет права присутствовать на стадионе во время игр.

Тренерский штаб Харбо подозревают в шпионаже в отношении других команд — специалисты тайно копировали условные сигналы соперников и затем использовали их в свою пользу во время матчей.

Университет Мичигана попытается в судебном порядке оспорить решение о дисквалификации тренера до публикации итогов расследования.

Временное отстранение распространяется только на игры регулярного сезона. Если «Мичиган» выйдет в финал конференции или боул, Харбо сможет работать на бровке.