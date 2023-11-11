Главный тренер «Мичигана» дисквалифицирован на 3 матча за шпионаж в отношении других команд
Студенческая конференция «Большая десятка» (Big Ten) приняла решение дисквалифицировать главного тренера «Мичиган Вулверинс» Джима Харбо на последние 3 матча регулярного сезона.
Харбо сможет готовить команду к матчам, но не имеет права присутствовать на стадионе во время игр.
Тренерский штаб Харбо подозревают в шпионаже в отношении других команд — специалисты тайно копировали условные сигналы соперников и затем использовали их в свою пользу во время матчей.
Университет Мичигана попытается в судебном порядке оспорить решение о дисквалификации тренера до публикации итогов расследования.
Временное отстранение распространяется только на игры регулярного сезона. Если «Мичиган» выйдет в финал конференции или боул, Харбо сможет работать на бровке.
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